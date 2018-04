Der Verzicht auf lösemittelbasierte Farben schlägt sich für Frosta aber nicht nur in der besseren Umweltbilanz seiner Verpackungen nieder. Sie ermöglichen auch mehr Effizienz und damit auch niedrigere Produktionskosten. So konnte das Unternehmen seinen Farb- und Energieverbrauch wesentlich reduzieren, weil die Abluftreinigung und die Aufbereitung der Farbrückstände der Lösemittel entfallen. Damit leisten die wasserbasierten Druckfarben nicht nur einen entscheidenden Beitrag zu mehr Umweltschutz, sondern helfen gleichzeitig, Kosten zu reduzieren.

Wasser statt Lösemittel

Wasserbasierte Farben gewinnen als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen lösemittelbasierten Farben immer mehr an Bedeutung. Die Druckfarben sind der lösemittelhaltigen Konkurrenz nicht nur in Sachen Umweltverträglichkeit weit überlegen, auch in der Verarbeitung haben sie längst aufgeschlossen. Die Druckfarben-Systeme Folco Aquaflex beispielsweise hat Hersteller Follmann speziell für flexible Verpackungen aus Kunststoff und Papier entwickelt. Die Farbserien eignen sich sowohl für den Flexodruck als auch für den Tiefdruck auf Kunststofffolien wie PE, PP, PET, PA und OPP sowie auf saugenden, ungestrichenen und gestrichenen Papieren.

