Politiker aus Deutschland wollen eine diplomatische Lösung für Syrien. Doch ob Länder wie Russland oder die Türkei da mitmachen ist unklar.

Nach dem gemeinsamen Angriff von Großbritannien, Frankreich und den USA, will der Westen wieder Gespräche zu einer diplomatischen Lösung des Syrienkonflikts führen. Doch ohne Russland, den Iran und die Türkei mit einzubeziehen, kann es keine Lösung geben, sagt der Nahost Experte Gudio Steinberg von der Stiftung für Wissenschaft und Politik der ARD.

Nachdem die Bundesregierung den Militäreinsatz verteidigte, hat sie nun ihre volle Unterstützung für eine neue Friedensinitiative zugesichert. Man habe sich vorgenommen, in dem jetzt anstehenden Prozess alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um eine politische Lösung des Konflikts zu ermöglichen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag am Rande eines Treffens mit EU-Kollegen in Luxemburg.

Wichtig sei allerdings, dass auch Syriens Schutzmacht Russland einen konstruktiven Beitrag leiste. "Ohne Russland wird man diesen Konflikt nicht lösen können", sagte Maas. Auch CDU-Vize Julia Klöckner spricht sich dafür aus, den Gesprächsfaden mit Russland nicht abreißen zu lassen.

Wie eine neue Friedeninitiative genau aussehen könnte, blieb zunächst unklar. Frankreich wollte beim Außenministertreffen und später bei den Vereinten Nationen in New York Vorschläge präsentieren.

Ziel ist nach Angaben von Diplomaten die Annahme einer umfassenden Resolution im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sie soll unter anderem eine landesweite Waffenruhe und einen gesicherten Zugang für humanitäre Helfer in Syrien ermöglichen. ...

