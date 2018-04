Wichtigste europäischen Aktienmärkte eröffnen mit kleinen Gewinnen DE30 bewegt sich innerhalb eines bullischen Trendkanals Lufthansa (LHA.DE) steigt, da eine Übernahme der verlustreichen Fluggesellschaft Alitalia bevorstehen könnte

Zusammenfassung:Bei einem Blick auf die Finanzmärkte scheint sich die Stimmung trotz der zunehmenden geopolitischen Risiken in Syrien aufgrund des am Wochenende stattgefundenen Luftangriffs nicht wirklich verschlechtert zu haben. Daher sollten stärkere Kursrückgänge erst einmal begrenzt worden sein. Anleger werden sich somit mehr auf die makroökonomischen Veröffentlichungen und die noch immer nicht gelösten Handelskonflikte konzentrieren. Eine bescheidene Reaktion auf die syrischen Enthüllungen spiegelt sich auch sehr gut beim DE30 wider, der weiterhin innerhalb eines bullischen Trendkanals gehandelt wird. Bei einem kurzen Blick auf den nachfolgenden Chart wäre aber nach der Ausbildung eines Dark-Cloud-Cover-Musters in naher Zukunft eine Bewegung nach unten nicht auszuschließen.

Der deutsche Aktienmarkt könnte sich weiter nach Norden bewegen, die Bullen ...

