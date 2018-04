Dortmund (ots) -



Es klingt unglaublich, ist aber wahr: JEDER kann mit der richtigen Vokabellerntechnik spielerisch und dauerhaft hundert und mehr Vokabeln behalten. Und das in gerade einmal einer Stunde!



Es ist eine Schande, dass diese einfache, wie geniale Gedächtnistechnik nicht an Schulen vermittelt wird.



Businessenglisch lernen im Eiltempo



Nur, wer Businessenglisch benötigt, ist selten noch in der Schule. Und für alle, die beruflich Englisch sprechen müssen, kommt hier die perfekte Unterstützung:



Oliver Geisselharts neues Buch "Mannis Geld" (MVG-Verlag, München) ist ab heute erhältlich.



Die Vokabellernreihe geht weiter!



Nach den Amazon-Bestsellern "Schieb (sheep) das Schaf" (Englischvokabeln) und "Liebe am O(h)r" (Spanischvokabeln), erschienen in den letzten Jahren noch 3 weitere Vokabellernbücher (Französisch, Italienisch und Latein).



800 der wichtigsten Businessbegriffe



Geisselharts neustes Vokabellernbuch "Mannis Geld", mit 800 fix und fertig gedächtnisgerecht verbilderten Businessenglisch-Vokabeln, zielt jetzt zusätzlich auf eine weitere Zielgruppe ab. Aufgrund der Globalisierung ist die englische Sprache bzw. "Businessenglisch" gerade im Job immer wichtiger - nahezu unverzichtbar. Mit "Mannis Geld" macht sich jeder fit für den Erfolg im Job.



Wie viele Vokabeln lernen Sie pro Stunde? 20? Vielleicht 30? Oder sogar 40?



Da wohl jeder noch gerne eine Fremdsprache lernen würde, wenn er von sich glauben täte, dass er Talent dafür hätte, hat Oliver Geisselhart, der Mental- und Gedächtnistrainer Nr.1 in Deutschland (laut ZDF) mit seiner Methode eine Vokabellernbuch-Reihe der etwas anderen Art verfasst. 100 bis 200 Vokabeln pro Stunde einfach, sicher, schnell, dauerhaft und mit Spaß einspeichern - das ist garantiert möglich. Unglaublich denken Sie? Probieren Sie es doch sofort aus!



Und so funktioniert's ...



Nun lernen Sie 10 Businessenglisch-Vokabeln in 3 Minuten!



Lesen Sie den unten stehenden Text aufmerksam durch. Stellen Sie sich jede der zehn Szenen bildhaft vor. Auf der Leinwand Ihres Kopfkinos sollten Sie die Situationen so sehen, als hätten Sie sie gerade eben tatsächlich beobachtet. 10 Vokabeln in nur 3 Minuten - los geht's:



1. Eine Brosche hängt am Prospekt. 2. Der Generaldirektor lacht sich schief. 3. Der Markenname brennt. 4. Ich hebe einen Sack Reis an. 5. Das Fohlen sinkt im Moor. 6. Es geht im Staat total ab, weil sehr viele Neugründungen entstehen. 7. Ich nehme die Weiß (Farbe) und streiche mein Gerät damit an. 8. Wenn Du den dicken Grieß isst, dann kannst Du abnehmen. 9. In einer Bank stehen lauter Bänke. 10. Darf der Bär mit? - Ja klar, das erlaube ich Dir.



Wenn Sie wirklich jede Szene deutlich im Geiste gesehen haben, beantworten Sie bitte folgende Fragen:



1. Was brennt? 2. Wer lacht sich schief? 3. Im Staat geht's total ab, weil es viele ... gibt. 4. Die Weiß (Farbe) benutze ich, um mein ... zu streichen. 5. Wo stehen die Bänke? 6. Was passiert wenn Du den dicken Grieß isst? 7. Was passiert mit dem Fohlen im Moor? 8. Was mache ich mit dem Sack Reis? 9. Darf der Bär mit? 10. Wo hängt die Brosche?



Hiermit haben Sie schon die ersten Vokabeln gelernt. Ja, tatsächlich! Denn wenn Sie wissen, was brennt (genau: der Markenname), dann wissen Sie auch, was Markenname auf Englisch heißt: brand (gesprochen ähnlich wie "brennt"). Und Neugründung heißt demnach? Genau: start-up. Und wenn Sie noch wissen, wer sich schief lacht, haben Sie auch diese Vokabel gelernt: Denn "Generaldirektor" heißt auf Englisch "chief".



Nun, wie viele Antworten haben Sie richtig? Bei mehr als sieben Richtigen darf ich Ihnen gratulieren. Bei weniger als sieben kann ich Ihnen Mut zusprechen, denn: Sie können diese Lerntechnik verbessern und optimieren.



Sollten Sie also alle zehn Antworten gewusst haben, haben Sie zehn Vokabeln gelernt!



Hier die komplette Auflösung:



1. brochure = Prospekt 2. chief = Generaldirektor 3. brand = Markenname 4. raise = anheben, steigen 5. fall = sinken 6. start-up = Neugründung 7. device = Gerät 8. decrease = abnehmen 9. bank = Bank 10. permit = erlauben



