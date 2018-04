Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die EU-Kommission wollen in den kommenden Monaten eine europäische Strategie über den Bau von Fabriken für Batteriezellen erarbeiten. "Wir sind beide überzeugt, dass Europa eine eigene Batteriezellproduktion dringend braucht", sagte der Minister nach einem Treffen mit EU-Energiekommissar Maros Sefcovic in Berlin. "Bis zur Sommerpause soll es einen erkennbaren Fortschritt geben", ergänzte Altmaier.

Er bezeichnete die Fertigung der Zellen als wichtigen Teil der Wertschöpfung. Bisher verlassen sich die europäischen Autokonzerne auf den Import aus Asien. Der Automobilzulieferer Bosch entschied sich vor kurzem gegen die Herstellung von Zellen. Die Politik sorgt sich nicht nur um die Zukunftsfähigkeit der Autohersteller, sondern auch um die Stellen, die in den Motorenwerken wegfallen werden, wo heute Benzin- und Dieselaggregate zusammengeschraubt werden.

Die EU-Kommission will im Mai ihre Vorschläge für Batteriefabriken auf den Tisch legen. Kommissar Sefcovic gab als Leitlinie vor, dass auch in Zukunft die besten Autos mit den besten Batterien in Europa gebaut werden müssten. Deshalb müsse ein "Airbus für Akkus" gegründet werden.

April 16, 2018

