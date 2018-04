Um Opel wieder in die Gewinnzone zu bringen, will PSA die Arbeitskosten senken. Die SPD sorgt sich um die Einhaltung des Tarifvertrags.

Die SPD hat Opel in Deutschland und den französischen Mutterkonzern PSA ermahnt, einmal gemachte Zusagen bei der Sanierung des defizitären Autoherstellers nicht infrage zu stellen. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sowie führende SPD-Politiker aus den Bundesländern mit Opel-Standorten nahmen dabei am Montag ausdrücklich PSA-Chef Carlos Tavares in die Pflicht.

"Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...