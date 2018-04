Frankfurt am Main (ots) - Noch bis zum 20. April haben Agenturen und werbungtreibende Unternehmen die Möglichkeit, ihre besten Dialogkampagnen beim MAX-Award - dem Deutschen Dialogmarketing Preis - einzureichen.



Den Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen 35 Kategorien aus den Bereichen Consumer Lifecycle, Marke & Produkt, Dialogische Intelligenz und Zielgruppe sowie dem Sonderpreis des Hauptsonsors Deutsche Post für Mailings zur Verfügung. Einreicher haben die Möglichkeit, ihre Gewinnchancen durch das Einreichen in mehreren Kategorien zu erhöhen.



MAX zeichnet die 30 besten Dialogarbeiten des Jahres aus und wird im Ranking von Horizont und W&V gelistet.



Auch nach dem 20. April sind Einreichungen noch bis spätestens 27. April möglich - dann jedoch mit einem Aufschlag auf die Einreichungsgebühren.



Alle Informationen zur Einreichung unter www.max-award.de



