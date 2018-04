Nach den Kursverlusten vom Freitag dürfte die Wall Street mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche starten. Allerdings bleiben die Belastungsfaktoren weiter erhalten. Syrien-Krise, neue Sanktionen der USA gegen Russland und der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China dürften die Anleger weiter zur Vorsicht mahnen. Zwar kam es am Wochenende zu einem Militärschlag in Syrien, jedoch nur auf Ziele, die im Zusammenhang mit der Chemiewaffen-Produktion stehen. Zudem hat Russland nur verbal auf die Angriffe reagiert. Das sorgt für etwas Entspannung.

Daneben könnte auch die Berichtssaison neue Impulse liefern. Erneut dürfte dabei der Bankensektor im Fokus stehen, nachdem die Geschäftszahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag die Investoren nur auf den ersten Blick überzeugen konnten. Zu Beginn der Woche gewährt nun die Bank of America einen Blick in die Bücher. Am Dienstag folgt dann noch Goldman Sachs.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt hin.

Daneben könnten neue US-Konjunkturdaten einen Impuls für den Markt liefern. Auf der Agenda stehen der Einzelhandelsumsatz für März, der Empire State Manufacturing Index für den April und die Lagerbestände aus dem Februar.

Für die Aktie von General Electric geht es vorbörslich um 0,1 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen rückwirkend aktualisierte Bilanzinformationen geliefert hat. Gegenüber der Securities and Exchange Commission hat der Mischkonzern Bilanzdaten für die vergangenen zwei Jahren vorgelegt, die nach veränderter Rechnungslegung ermittelt wurden. Dabei verschlechterte sich das Ergebnis je Aktie für 2017 um 17 Cent. GE selbst hatte mit einer Verschlechterung von 16 Cent gerechnet.

April 16, 2018

