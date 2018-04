Trump unkontrollierbar, und doch steigen die US-Zinsen (noch), Korrektur der Techwerte, Börsenbeben fast im Monatstakt, Dollar immer schwächer.. Quo vadis, Euro? Fragen von Antje Erhard an Dirk Grunert von Morgan Stanley. Viele offene Flanken - hohe Nervosität an den Märkten. Ist das Börsenbeben vorerst ausgestanden? Wie stark wird jedoch der Euro noch, angesichts des immer schwächeren US-Dollar? Und was passiert mit den US-Zinsen? Dirk Grunert von Morgan Stanley antwortet.