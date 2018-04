Am Ölmarkt prägen zu Beginn der neuen Woche Gewinnmitnahmen das Bild. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz fallen am Montagvormittag vorerst nur verhalten um durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter. Für den Nachmittag deuten sich bei anhaltend schwacher Börsentendenz aber bereits weitere Abschläge an. Die Luftschläge der Westalliierten (USA, Großbritannien, Frankreich) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...