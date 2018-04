Die Märkte bewegen sich im Spannungsfeld von Berichtssaison, Handelskonflikt, Zinsversteifung und Syrienkrieg. Letzterer dürfte nach dem koordinierten Luftangriff am Samstag an Einfluss deutlich verlieren. Trump hat Kritiker und Unterstützer in diesem Thema jetzt zunächst befriedigt. Das dürfte ein einigermaßen sicheres Indiz dafür sein, dass in dieser Sachfrage kurzfristig nichts Neues passieren wird. Bleiben drei übergeordnete Themen, die besonderen Einfluss auf die Kurse haben.



Kurzfristig dominiert die Berichtsaison. Das war auch am Freitag an der Wall Street so, als die US-Großbanken nach guten Zahlen und einem freundlichen Handelsauftakt im Laufe der Sitzung unter Druck gerieten und deutlich in Minus rutschten. Sell on good news. Mittelfristig steht der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter im Fokus, obwohl es auch um dieses Thema in den letzten Tagen deutlich ruhiger wurde. Die große Tragweite und Aufmerksamkeit des Themas lässt aber erwarten, dass der rote Faden der Provokation und Reaktion bald wieder aufgenommen wird. Langfristig bleibt es bei der Erwartung der weiter anziehenden Zinsen in den USA. Das dämpft die Euphorie bei den Marktteilnehmern.



Die Markttechnik zeigte sich zuletzt überraschend freundlich, bis am Freitag in den USA die Banken nach positiven Zahlen im Handelsverlauf ins Minus drehten. Der schwache Wochenabschluss verhinderte zunächst, dass der kurzfristige Abwärtstrend an der Wall Street gebrochen wurde.



In den Quartalszahlen stecken erstmals die Folgen der Steuerreform für alle Amerikaner. Die Analystenschätzungen für die Gewinne liegen deshalb um rund 15 Prozent höher. Dadurch sinkt das KGV automatisch um etwa 1,5 Punkte, vielleicht 2 Punkte auf etwa 16 für den breitesten Index S&P 500. Heute liefert die Bank of America als letzte US-Bank ihre Zahlen, wofür im Wesentlichen die Fakten gelten, die die anderen schon vorgelegt haben. Auch Netflix liefert heute Q1-Zahlen. Es stehen 135 Milliarden Dollar Marktwert auf der Waage. Bisher konnte sich der Streaming-Anbieter durch starke Wachstumszahlen dem Konsolidierungstrend bei den großen Netzwerkern entziehen. Mal sehen, ob es dabei bleibt.



Der Start in den TagDer DAX hatte sich schon letzte Woche aus seinem kurzfristigen Abwärtstrend herausgearbeitet, stößt aber jetzt im Bereich 12500/12660 auf eine Widerstandszone. Ob deren Überwindung im ersten Anlauf gelingen wird, scheint mindestens fraglich. Gelingt es doch, eröffnet das Kurspotenzial bis 13000 Punkte im deutschen Leitindex. Nach unten besteht das Risiko des Zurückfallens in den kurzfristigen Abwärtstrend. Das würde allerdings erst unterhalb von 12100 Punkten geschehen. Insofern bewegt sich das deutsche Börsenbarometer zwischen 12500 und 12100 in einer neutralen Zone. Die Vorindikation für den Handelsauftakt am heutigen Montag war neutral bis leicht positiv. Der DAX eröffnete mit einem Plus von 40 Punkten knapp unterhalb der Marke von 12500 Zählern. In den ersten Handelsminuten kamen die Kurse etwas zurück blieben aber im Plus.



