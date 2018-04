Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am ersten Handelstag der Woche gegen Mittag hin weiter leicht negativ. Die Mehrheit der Titel notiert dabei zwar im grünen Bereich, doch zieht der Dividenden-Abgang bei Nestlé den Leitindex SMI ins Minus. Am Berichtstag verläuft der Handel auch wegen des Feiertages "Sächsilüüte" in der Bankenmetropole Zürich eher in ruhigen Bahnen. Grundsätzlich ist die Stimmung von einer gewissen Erleichterung gekennzeichnet. So war an den Finanzmärkten mit einem grösseren militärischen Angriff gegen Syrien als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in dem Land gerechnet worden.

"Die Märkte schlagen sich auf die Seite des US-Präsidenten und betrachten das Thema Syrien als abgeschlossen", lautete ein Kommentar aus Marktkreisen. Zwar fehlten für grössere Gewinne noch die Impulse, doch gehe es nun schon bald wieder los mit der Berichtssaison. Der Zahlenreigen der Unternehmen sei eine willkommene Ablenkung von den schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen. In der Schweiz stehen mit Nestlé und Novartis am Donnerstag die Quartalsabschlüsse von zwei SMI-Schwergewichten auf dem Programm. Am Nachmittag könnten allenfalls noch US-Konjunkturdaten für gewisse Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.50 Uhr 0,20 Prozent tiefer bei 8'758,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notiert fast unverändert bei 1'441,35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...