Berlin (ots) - Mit der ILA Berlin 2018 findet vom 25. bis 29. April eine der weltweit wichtigsten Luft- und Raumfahrtmessen statt. Über 1.000 Aussteller aus rund 40 Ländern werden zu einer Leistungsschau von High-Tech-Produkten und Zukunftstechnologien erwartet, die die Innovationskraft dieser Branche widerspiegelt. Mit rund 200 Fluggeräten aller Größen und Kategorien hat die ILA nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft viel zu bieten.



Die ILA steht für Innovation and Leadership in Aerospace, deren erste Highlights wir Ihnen gerne vorstellen beim



Presseprogramm "ILA Backstage" 23. April 2018, 9.45 bis 13.00 Uhr Berlin ExpoCenter Airport Messestraße 1, 12526 Schönefeld, Ortsteil Selchow Treffpunkt und Start: 9.45 Uhr, ILA-Pressezentrum, Halle 1



Von 10 bis 12 Uhr wird der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke, das Programm begleiten. Begrüßt wird er von Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI), sowie Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH.



Wichtiger Bestandteil des Programms sind die an diesem Tag beginnenden Abnahmeflüge sowie der Besuch in der Raumfahrthalle, bei führenden Triebwerksherstellern und bei der Bundeswehr. Daneben stehen Ihnen die ILA-Veranstalter, wichtige Funktionsträger der ILA Berlin wie der Flugprogrammleiter sowie die Pressekollegen der entsprechenden ILA-Aussteller für O-Töne zur Verfügung.



Parkmöglichkeiten bestehen am 23. April auf dem ausgeschilderten Parkplatz P2, direkt vor Eingang West des ILA-Geländes. Für diesen Tag benötigen Sie keinen Parkschein. Noch nicht registrierte Medienvertreter können sich an dem Pressecounter Eingang West des ILA-Geländes für die ILA akkreditieren.



Sollten Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, bieten wir Ihnen ab dem Bahnhof Schönefeld kostenlose Bus-Shuttles an. Die Busse fahren um 9.15 Uhr und um 9.30 Uhr ab Bahnhof Schönefeld zum ILA-Gelände und um 13 und 13.30 Uhr vom ILA-Gelände zurück zum Bahnhof Schönefeld.



Bitte teilen Sie uns hier mit https://www.otseinladung.de/event/5245f979b1, ob Sie am Presseprogramm ILA Backstage teilnehmen werden.



