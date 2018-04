MÜNCHEN (Dow Jones)--Volkswagen will sein Lkw-Geschäft in den kommenden zwölf Monaten fit für den Kapitalmarkt machen. Ob danach ein Börsengang anstehe, sei offen, sagte Andreas Renschler, der das Truck-Geschäft bei Volkswagen leitet. Der Gang aufs Parkett sei eine Option. Es bestehe kein Automatismus, betonte der Manager. Sollte sich der Konzern für einen Börsengang entscheiden, dürfte MAN Diesel Turbo wohl nicht mehr zum Unternehmen gehören. Derzeit gehört der Bereich zur MAN SE.

Der Wolfsburger Konzern hatte vergangene Woche grundsätzlich den Weg für einen möglichen Börsengang des Lkw-Geschäfts geebnet. Drei Jahre nach der Gründung der Volkswagen Truck & Bus, in der die Marken MAN und Scania gebündelt sind, soll das Geschäft für den Kapitalmarkt vorbereitet werden. Die Rechtsform soll von einer GmbH zeitnah in eine Aktiengesellschaft (AG) und anschließend in eine Societas Europaea (SE) umgewandelt werden, teilte der DAX-Konzern im Anschluss an eine Sitzung des Aufsichtsrates mit. Dadurch eröffneten sich perspektivisch verschiedenste Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

