Jeder CEO und jede Führungskraft hat eine einzigartige Geschichte. Dies ist sicherlich der Fall für Niklas Nikolajsen, Mitgründer, Co-CEO und Chairman von Bitcoin Suisse. Obwohl er im ländlichen Dänemark geboren wurde, hatte der 42-Jährige nicht die ruhige und harmonische Kindheit, die oft mit dem Landleben verbunden wird. Während seiner Jugend zog Nikolajsen mit seiner Familie nach Afrika, zurück in das ländliche Dänemark, dann auf die Färöer-Inseln, bevor er sich schließlich für ein Internat entschied.

Diese drastischen Wechsel des Umfeldes haben den Unternehmer geprägt: "Ich lebte in Afrika und auf den Färöern und wurde dadurch jemand, der Autorität in Frage stellt, weil ich in der Welt viele schlimme Dinge gesehen habe." Der autoritären Atmosphäre in seinem Leben müde, ging Nikolajsen im zarten Alter von 18 Jahren nach Kopenhagen, um Software-Engineering zu studieren. Seine Studien führten ihn zu einer herausfordernden 15-jährigen Karriere als Software-Architekt, hauptsächlich bei Banken.

All dies änderte sich 2010, als einer von Nikolajsens Freunden ihm das berühmte White Paper von Satoshi Nakamoto über Bitcoin und Peer-to-Peer-Cash-Systeme schickte. Seine Faszination für diese neue Technologie brachte ihn dazu, das White Paper direkt dem Führungsteam der Beratungsfirma zu präsentieren, für die er zu dieser Zeit tätig war. "Ich ging zu ihnen und sagte: ‚Sie machen alles falsch. Wir sollten das sofort umsetzen, denn das wird alles revolutionieren.' Aber das hielten sie für keine gute Idee." Nikolajsens Abneigung gegen Autorität und sein Drang, diese neue Technologie zu entdecken, führten schließlich dazu, dass er sein Leben in Dänemark aufgab und 2011 in die Schweiz zog. Er arbeitete anderthalb Jahre bei der Credit Suisse, ohne jemals seinen Glauben an Bitcoin aufzugeben.

Ein Leader mit einem "Why"

Was einen Leader von einem Nicht-Leader unterscheidet, ist oft seine Fähigkeit, andere für eine gemeinsame Zukunftsperspektive zu gewinnen. Diese Fähigkeit setzt sich in begeisternde und inspirierende Leadership um, wenn der Leader aus seiner authentischen Kraft heraus führt. Von seinen Followern wird diese Authentizität noch stärker wahrgenommen, wenn der Leader seine Vision (bewusst oder unbewusst) mit einem tieferen Sinn verbunden hat. Dieser tiefere Sinn drückt sich meistens über eine Art soziale Verantwortung von innen heraus aus. Dieses «Why» erzeugt die brennende Leidenschaft für eine Sache. Seit er 2013 seinen Job bei der Credit Suisse aufgab und beschloss, Unternehmer zu werden, macht Niklas Nikolajsen genau das. Der Co-CEO von Bitcoin Suisse verfolgt einen höheren Zweck: "Ich möchte, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...