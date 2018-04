Die USA verschulden sich von 78 Prozent des BIP auf 96 in diesem Jahr. So schnell so hoch wie nie zuvor in Friedenszeiten. Jeden Firmenchef würde das den Job kosten... Wie reagiert der US-Dollar, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. News, die die Tage kaum Beachtung fanden. Und doch weitreichende Folgen haben: Die US-Verschuldung. So hoch so schnell. Was sind die Folgen, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Was wenn die Zinsen steigen? Können die noch steigen? Wie sollen Anleger reagieren?