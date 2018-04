MacDonald Mines Exploration will noch in diesem Jahr mit der Goldproduktion starten. Zudem soll eine neue Ressourcenschätzung für das Wawa-Holdsworth-Projekt vorgelegt werden. Die Aktie befindet sich aber noch im Dörnröschenschlaf.

Noch kein Ausbruch gelungen

Manchmal zuckt die Aktie von MacDonald Mines Exploration (0,04 Euro / 0,075 CAD; CA5543244001) leicht nach oben. Doch ein richtiger Ausbruch will bisher nicht gelingen. Das dürfte auch an dem derzeit allgemein niedrigen Interesse an Goldwerten liegen. Offenbar konzentrieren sich die meisten Investoren immer noch auf hochspekulative Bereiche wie Cryptocurrencies, Marihuana oder Blockchain. Dabei bietet MacDonald Mines geduldigen Investoren ein großes Potenzial bei einem vergleichsweise überschaubarem Risiko. Denn der Börsenwert beträgt auf vollverwässerter Basis lediglich 7,4 Mio. kanadische Dollar. Umgerechnet sind das etwa 4,75 Mio. Euro.

Gold in leicht abbaubaren Oxidsanden

