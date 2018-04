Rotkreuz (ots) - Am 19. April 2018 ist es soweit: In der Stadt

Zürich stehen 200 rote Mobility-Scooter für spontane Fahrten von A

nach B bereit. Gerne laden Sie Mobility, die Stadt Zürich sowie die

Projektpartner zu einer Medienorientierung ein (19. April, 11.45 Uhr,

Werdmühleplatz), an der unter anderem Fragen zur Funktionsweise, zu

verkehrspolitischen Überlegungen sowie zur Mobilität der Zukunft

beantwortet werden. Ihre Ansprechpartner sind:



- Patrick Marti, Geschäftsführer Mobility Genossenschaft

- Filippo Leutenegger, Vorsteher Tiefbau- und

Entsorgungsdepartment, Stadtrat

- Im Anschluss an die Medienorientierung: Projektpartner Emmi,

Allianz, SBB und Etrix



Ort/Ablauf:



- Werdmühleplatz, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof Zürich

entfernt

- 11.45-12.10 Uhr: Medienorientierung, Fragerunde

- 12.10-12.45 Uhr: individuelle Interviews, Foto-/Filmaufnahmen

der Mobility-Elektroscooter



Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis 18. April 2018, 10 Uhr an:

p.eigenmann@mobility.ch.



Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.



Originaltext: Mobility Carsharing Schweiz

Kontakt:

Patrick Eigenmann, Verantwortlicher Kommunikation & Medien, 041 248

21 11, p.eigenmann@mobility.ch