Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta016/16.04.2018/13:15) - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3, WKN: A11QLU) gibt bekannt, dass im ersten Quartal 2018 ein Umsatzwachstum gegenüber der Vorjahresperiode von 34,6% (71,24 Mio. Euro in Q1 2018 gegenüber 52,93 Mio. Euro in Q1 2017) erzielt wurde. Der Periodenüberschuss betrug 223 TEUR und 0,31% vom Umsatz. Der Quartalsbericht steht auf der Webseite des Unternehmens zur Verfügung. "Wir erwarten in den weiteren Quartalen des Jahres 2018 die Quartalsergebnisse weiter erhöhen zu können. Unser Ziel im Jahr 2018 ist es, der Umsatzmarke von 300 Mio. Euro möglichst nahe zu kommen;" kommentiert Dr. Christian Pahl (CEO).



(Ende)



Aussender: UniDevice AG Adresse: Mittelstraße 7, 12529 Schönefeld Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christian Pahl Tel.: +49 30 555 725 78 E-Mail: c.pahl@unidevice.de Website: www.unidevice.de



ISIN(s): DE000A11QLU3 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München Weitere Handelsplätze: XETRA



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1523877300843



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 16, 2018 07:16 ET (11:16 GMT)