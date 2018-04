Themen heute:

Totalumbau bei Volkswagen /// Kfz-Versicherung: Bei Online-Angeboten genau hinsehen

1.

Schon zu Beginn der vergangenen Woche sickerten die ersten Meldungen durch, dass bei Volkswagen die Ablösung des Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller möglich sei.

Und das trotz der Tatsache, dass VW trotz des Dieselskandals Milliardengewinne gemacht hat. Von Anfang an wurde spekuliert, dass der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess sein Nachfolger wird. So war es denn auch keine Überraschung, als zum Ende der Woche genau diese Personalie bestätigt wurde.



Was aber doch den einen oder anderen überrascht haben dürfte ist, dass der Konzern massiv umgebaut wird. Dazu gehört die Einführung der Markengruppen "Volumen", "Premium" und "Super Premium", in die die acht PKW-Marken eingruppiert werden und die geplante Vorbereitung der Kapitalmarktfähigkeit von "Truck & Bus".

Zur Markengruppe "Volumen" werden die Marken VW, Skoda, und Seat gehören, die Ex-BMW-Mann Herbert Diess zusätzlich zu seiner Position als Vorstandsvorsitzender leitet. In der Premium-Sparte wird derzeit alleine Audi unter seinem bisherigen Chef Rupert Stadler eingruppiert. Stadler ist künftig zudem für den Konzernvertrieb bei Volkswagen zuständig. Zudem wird es die Super Premium-Sparte geben, zu der Porsche, Bentley, Bugatti und Lamborghini gehören. Die Leitung dieser Sparte wird Porsche-Chef Oliver Blume übernehmen, der so deutlich mehr Verantwortung im Volkswagen-Konzern bekommt. Der Lkw- und Busbereich mit den Marken MAN, Scania und der brasilianischen VW-Nutzfahrzeugtochter soll erst in eine deutsche AG und danach in eine europäische Aktiengesellschaft (SE - Societas Europaea) umgewandelt werden.





2.

Es braucht nur wenige Klicks und schon ist das eigene Fahrzeug bei einem Online-Anbieter versichert. Zudem sind Internet-Angebote mitunter extrem günstig. Was aber im Gegensatz zu einer niedergelassenen Versicherung fehlt, ist der direkte Ansprechpartner - eine persönliche Beratung.

Wer auf diese jedoch verzichten kann, sich auskennt und keine Schwierigkeiten hat, Formulare selbstständig auszufüllen, ist bei einer Online-Versicherung an der richtigen Adresse. Dabei gilt: Bei der Wahl des Anbieters oder Tarifs genau hinsehen und sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen verleiten lassen. Welche Leistungen sind genau enthalten? Wie hoch sind Selbstbeteiligung und maximale Entschädigungssumme? Wie kann Kontakt zur Versicherung aufgenommen werden? "Gibt es Service-Hotlines, sind diese bei Kfz-Versicherungen oft kostenpflichtig", sagt man beim TÜV Rheinland. Sind viele Kundenbewertungen vorhanden, sollten auch die bei der Wahl berücksichtigt werden. Vergleichsportale im Internet sind in jedem Fall ein geeignetes Hilfsmittel, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die Eingabe der Hersteller- und Typschlüsselnummer des Fahrzeugs - in der "Zulassungsbescheinigung I" ganz oben in der mittleren Spalte (2.1 und 2.2) zu finden - ist für einen passgenauen Vergleich ausreichend.

