Genf - Bei der HSBC Private Bank (Suisse) tritt der Geschäftsleiter Franco Morra noch im laufenden Monat ab. Er werde die Bank am 27. April verlassen und sich einer neuen Herausforderung widmen, heisst es in einem internen Schreiben der Bank, das AWP am Montag vorliegt. Sein Nachfolger werde demnächst ernannt. Bis dahin leitet Finanzchef Christophe Guillemot die Geschicke bei der Schweizer Tochter des britischen Geldhauses.

Franco Morra arbeitet seit 2010 bei HSBC Schweiz und ist seit 2012 CEO. "Ich habe den mir von der Gruppe übertragenen Auftrag erfüllt, die Risiken zu reduzieren und die Privatbank strategisch neu zu positionieren", erklärt er in der Note weiter. Die Bank bestätigt auf Anfrage von AWP den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...