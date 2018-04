Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IMK: Gefahr einer Rezession in Deutschland spürbar gestiegen

Das Risiko einer Rezession in Deutschland ist insbesondere durch die US-Handelspolitik deutlich gestiegen. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Für den Zeitraum von April bis Juni weist das Frühwarninstrument eine mittlere Rezessionswahrscheinlichkeit von 32,4 Prozent aus. Im März hatte das Rezessionsrisiko bei lediglich 6,8 Prozent gelegen. Die Konjunkturampel sei von "grün" auf "gelb" gesprungen, teilte das Institut mit.

IW erwartet 2 Prozent Wachstum in diesem und nächstem Jahr

Trotz weiterhin großer globaler Unsicherheiten rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in diesem und im nächsten Jahr mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um gut 2 Prozent. "Mehr als 2 Prozent halten wir für nicht realistisch", sagte IW-Direktor Michael Hüther am Montag in Berlin. Das Wachstum wird nach IW-Zahlen von einem Konsumplus von rund 1,5 Prozent befeuert. Die Stimmung der Unternehmen ist demnach von Zuversicht geprägt.

Fachkräftemangel kostet Deutschland 1 Prozent der Wirtschaftsleistung

Die hohe Zahl unbesetzter Arbeitsplätze in den Unternehmen kostet die deutsche Wirtschaft viel Geld. Nach einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnte die Wirtschaftsleistung knapp 1 Prozent oder 30 Milliarden Euro höher liegen, könnten die Betriebe personell aus dem Vollen schöpfen.

Dritte Tarifrunde für Bund und Kommunen fortgesetzt

Die Tarifverhandlungen für die Angestellten von Bund und Kommunen sind in dritter Runde ins Stocken geraten. Verdi-Bundeschef Frank Bsirske sprach am Montag in Potsdam nach zuvor optimistischen Äußerungen von nur noch mäßiger Stimmung. "Es gibt Komplikationen", sagte er, bevor die am Sonntag zunächst unterbrochenen Gespräche am Mittag ohne weitere Äußerungen der Tarifparteien fortgesetzt wurden.

Barclays: EZB hebt Einlagensatz im Juni 2019 an

Barclays erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik einen sehr vorsichtigen Kurs fahren wird. Die Analysten der Bank prognostizieren nun doch eine schrittweise Verringerung der monatlichen Anleihekäufe ab Oktober, nachdem sie bisher auf ein Ende des APP-Programms im September getippt hatten. Nach einer sechsmonatigen Pause werde die EZB dann ihren Bankeinlagensatz im Juni 2019 um 15 Basispunkte anheben und im vierten Quartal - zusammen mit dem Hauptrefinanzierungssatz - ein weiteres Mal, und zwar um 25 Basispunkte.

Bundesbank: IWF erwartet breit angelegte Expansion der Weltwirtschaft

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret für 2018 und 2019 eine breit angelegte Expansion der Weltwirtschaft. "Gerade in den Industrieländern hat sich der Aufschwung nochmals verstärkt", sagte Dombret bei einer Pressekonferenz in Frankfurt im Vorfeld der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Der IWF veröffentlicht am Dienstag um 15.00 Uhr seinen World Economic Outlook.

Kashkari: Konjunkturhilfen stützen Zinspläne der Fed

Die jüngsten Konjunkturhilfen der US-Regierung haben den Präsidenten der Minneapolis-Fed, Neel Kashkari, zuversichtlicher gemacht, dass die Fed ihr Inflationsziel von 2 Prozent bald erreichen wird und die Zentralbank somit die geplanten Zinserhöhungen vorantreiben kann. Kashkari hatte sich im vergangenen Jahr gegen Zinserhöhungen ausgesprochen, weil er befürchtete, dass sie die wirtschaftliche Expansion angesichts der gedämpften Inflation behindern würden.

Altmaier will bis Sommer Fahrplan über Batteriefabriken für E-Autos

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die EU-Kommission wollen in den kommenden Monaten eine europäische Strategie über den Bau von Fabriken für Batteriezellen erarbeiten. "Wir sind beide überzeugt, dass Europa eine eigene Batteriezellproduktion dringend braucht", sagte der Minister nach einem Treffen mit EU-Energiekommissar Maros Sefcovic in Berlin. "Bis zur Sommerpause soll es einen erkennbaren Fortschritt geben", ergänzte Altmaier.

EU-Energiekommissar regt hochrangige Gespräche über Nord Stream 2 an

Bei einem Besuch in Berlin hat EU-Energiekommissar Maros Sefcovic hochrangige Gespräche zwischen Brüssel, der Ukraine und Russland über die umstrittene Gasröhre Nord Stream 2 vorgeschlagen. Ein Gespräch auf höchster Ebene könnte die Probleme lösen, sagte Sefcovic bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Bundesregierung würde notfalls mit Assad reden

Die Bundesregierung schließt Gespräche mit dem syrischen Diktator Baschar al-Assad nicht aus. Es brauche ein Ende der Gewalttaten und dann einen politischen Prozess, "unter Beteiligung aller", die im Lande etwas zu sagen hätten, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Eine langfristige Zukunftslösung für Syrien sei nur ohne Assad vorstellbar, betonte Seibert. Aber da müsse man erst einmal hinkommen.

Maas schließt Lösung mit Assad in Syrien aus

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine dauerhafte Beilegung des Syrien-Konflikts unter Einschluss von Machthaber Baschar al-Assad ausgeschlossen. Angestrebt werde zunächst eine Lösung "mit all denen, die Einfluss haben in der Region", sagte Maas beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. "Dass jemand, der Chemiewaffen gegen seine Bevölkerung einsetzt, ein Teil dieser Lösung sein kann, das kann sich wohl niemand vorstellen."

EU bei Sanktionen gegen den Iran in der Zwickmühle

Die EU sucht weiter nach einer gemeinsamen Linie, um das von US-Präsident Donald Trump abgelehnte Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Mehrere Mitgliedsländer lehnten bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg Sanktionen gegen Teheran wegen seines ballistischen Raketenprogramms und seiner Rolle in der Nahost-Region und in Syrien ab. Europa wolle "alles tun", damit das Atomabkommen "nicht zerstört wird", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.

