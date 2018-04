Am Dienstag soll ein Rückkaufangebot von Rocket Internet starten. An der Börse kam der unerwartete Schritt gut an.

Die Startup-Schmiede Rocket Internet will ihren Aktienkurs mit einem groß angelegten Rückkaufangebot aufpäppeln und gleichzeitig dem langjährigen Großinvestor PLDT aus den Philippinen den Ausstieg ermöglichen. Bis zum 2. Mai könnten Papiere im Wert von bis zu 370 Millionen Euro angedient werden, teilte das Berliner Unternehmen am Montag mit. Das entspricht gut neun Prozent des Grundkapitals. Im Rahmen des Angebots wird die Telekomfirma PLDT ihren Anteil um mindestens vier Prozent von derzeit rund 6,1 Prozent herunterschrauben.

PLDT braucht Geld, um den bevorstehenden Markteintritt eines dritten Anbieters im Heimatland abzuwehren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...