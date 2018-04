Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Für den guten Zweck ist ihr keine Hürde zu hoch: In Joko Winterscheidts Samstagabend-Show "Beginner gegen Gewinner" wird Schauspielerin Palina Rojinski zur Beginnerin. Sie fordert im "RED NOSE DAY Spezial" (Samstag, 28. April, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) die Europameisterin im Hürdenlauf, Cindy Roleder, heraus. Um die Spitzensportlerin zu schwächen, darf Palina Rojinski ihrer Gegnerin vor dem Wettkampf ein Handicap verpassen. Wird sie diese Hürde meistern?



Promis spielen für die gute Sache



Fußball-Weltmeister Mats Hummels tritt gegen den "FIFA 18"-Champion Kai "deto" Wollin an der Konsole an. Schauspieler Kostja Ullmann fordert den mehrfachen Grand-Slam-Sieger Thomas Petzschner im Tennis heraus. Schauspielerin Sophia Thomalla will die Weltmeisterin im Armwrestling, Katrin Mook, bezwingen. Moderator Jochen Schropp tritt gegen den Weltmeister im Ringen, Frank Stäbler, an und die YouTube-Stars Julien Bam, Rezo, Kelly MissesVlog und Luca (ConCrafter) fordern als "Team Internet" das Damen-Nationalteam im Curling für den guten Zweck heraus.



Mit jedem gewonnenen Wettkampf gegen einen Profi erhöht sich der Jackpot und somit die Spendensumme zugunsten des RED NOSE DAY. ProSieben unterstützt den Verein RED NOSE DAY e.V. seit 2003 mit jährlichen Charity-Events. Die Spenden helfen Projekten und Einrichtungen für sozial benachteiligte Kinder.



"Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28. April, live, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: BeginnerGewinner



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2