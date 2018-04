Der Dax könnte in der nächsten Zeit wieder auf die Marke von 11.800 Punkte fallen. Das wäre dann eine Kaufgelegenheit für Anleger.

Die Zahl der Risikofaktoren für die Börsen steigt: Nach einem drohenden Handelskrieg zwischen USA und China rückte am Wochenende der Syrien-Konflikt in den Vordergrund. Die USA, Großbritannien und Frankreich haben mutmaßliche Giftgasanlagen und -depots in Syrien bombardiert.

Doch die Börsen reagieren zunächst anders als viele erwartet haben. Der Dax steigt am heutigen Montag und ist auch in den vergangenen zwölf Tagen um mehr als 600 Punkte geklettert.

"Bereits im Verlauf der vergangenen Woche hat das Trommelfeuer von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit gegen China nachgelassen", erklärt Börsenexperte Stephan Heibel. Dies wurde von Anlegern, die bereits am Freitag bei der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment abgestimmt haben, als relative Beruhigung wahrgenommen, zeigt das aktuelle Ergebnis. "Oder sollte ich statt Beruhigung lieber von Gewöhnung sprechen?", fragt der Inhaber des Analysehauses Animusx. Denn die Probleme seien nicht gelöst, sondern an ihnen werde lediglich gearbeitet.

Vor allem aufgrund der Eskalation in Syrien rückt für den Sentiment-Experten die Marke von 11.800 Punkte im Dax erneut ins Blickfeld, die in den vergangenen zwei Monaten immer wieder als Unterstützung diente.

Doch aus Sentiment-Sicht ist die Gefahr, dass der Dax unter 11.800 Punkte fällt, erheblich kleiner geworden, da Anleger bereits in den vergangenen zwei Monaten Risikopositionen reduziert und Absicherungen erhöht haben. Zudem haben in den vergangenen Monaten viele Anleger ihre Positionen verkauft.

"Ein eventueller panischer Ausverkauf in den kommenden Tagen ist daher in meinen Augen eine Kaufgelegenheit für Anleger, die mit Blick auf die nächsten Monate ihr Portfolio um einige gute Dividendenaktien ergänzen möchten, die möglichst wenig von geopolitischen Themen abhängen", rät der Experte.

Seiner Einschätzung nach werden Solar-, Automobil- und Autozulieferer- sowie Stahl- und Aluminiumunternehmen noch einige Wochen unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu leiden haben, bevor dann hoffentlich eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung gefunden wird. Es sei noch zu früh, sich jetzt schon in diesen Unternehmen zu positionieren.

Besser seien für die Zeit bis zum Sommer Unternehmen, die nationale oder europäische Märkte bedienen und über einen soliden Cashflow verfügen, um damit eine konstante Dividende auszuschütten.

Grundlage für seine Einschätzung der Börsenlage ist die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 3000 Anlegern. Hinter solchen Erhebungen zur Börsenstimmung stehen - vereinfacht formuliert - zwei Annahmen: Wenn die große Masse von Anlegern bereits investiert hat, bleiben wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger mehrheitlich ...

