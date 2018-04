Zürich - DCbrain, ein europäischer Anbieter von AI-gestützter Software zur Netzoptimierung, hat sich zur Durchführung einer dreimonatigen Machbarkeitsstudie (Proof of Concept) mit der Swisscom zusammengetan. In dieser Machbarkeitsstudie will DCbrain demonstrieren, wie dessen Technologie Energieeffizienz mit betrieblicher Optimierung kombiniert, ohne dass dies den Investitionsaufwand in komplexen Netzwerken wie Rechenzentren erhöht. Das Projekt war während des Förderprogramms Kickstart Accelerator in Zürich zustande gekommen und läuft seit Ende Februar.

Neue Technologien wie jene von DCbrain ermöglichen es Swisscom, den Energieverbrauch eines Rechenzenters besser nachzuvollziehen, insbesondere was die Kühlgeräte betrifft. Mit der Software von DCbrain können die Ingenieure von Swisscom den Energieverbrauch besser überwachen, während datengesteuerte Entscheidungen dafür sorgen, dass die Sicherheitsmargen gleich bleiben.

Bigna Salzmann, Senior Corporate Responsibility Managerin, meint: "Der Kickstart Accelerator ermöglicht es uns, Startups und ihre Technologien im Bereich Smart City kennenzulernen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit DCbrain, um die Energieeffizienz in unseren Rechenzentren zu erhöhen und damit einen Beitrag zu unserer Corporate Responsibility Strategie zu leisten."

