Die legendäre Queen Elizabeth 2 beginnt ein neues Kapitel in ihrer Geschichte als schwimmende Hotel-, Gastronomie- und Unterhaltungsdestination in Dubai

Die Queen Elizabeth 2 (QE2) wird am 18. April 2018 für die Öffentlichkeit ihre Türen öffnen, wie international mit großem Interesse erwartet.

The Queen Elizabeth 2 opens as a floating hotel in Dubai (Photo: AETOSWire)

PCFC Hotels Teil der Ports, Customs and Free Zones Corporation der Regierung von Dubai hat das legendäre Schiff als neueste touristische Destination neu erfunden, in einer Stadt, die für ihre Attraktionen von Weltrang bekannt ist.

Das weltberühmte Kreuzfahrtschiff, dessen Geschichte über 5 Jahrzehnte zurückreicht, wird nun permanent in Mina Rashid angedockt, wo ihre Speise-, Unterkunfts- und Unterhaltungsangebote präsentiert werden. Ihre Eröffnung bildet ein "soft Opening", den ersten von mehreren Abschnitten, in denen Bereiche des Schiffs geöffnet und freigegeben werden, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, das alles enthält, was ihre vierzigjährige Geschichte großartig machte. In diesem ersten Abschnitt empfängt sie Passagiere an Bord, die eine Auswahl an wunderschön restaurierten Zimmern und Suiten erleben, 5 der geplanten 13 Restaurants und Bars entdecken und ihre glanzvolle Geschichte in der anliegenden QE2 Heritage Exhibition erkunden können.

Hamza Mustafa, CEO von PCFC Hotels, erklärte: "Mit der Eröffnung der QE2 erfüllt sich für mein Team und mich ein Traum. Es ist eines der am meisten erwarteten Projekte in Dubai und wir wissen, dass viele Menschen begeistert sein werden, sie zum ersten Mal zu sehen oder an Bord des Schiffes zu gehen, das während seiner 40 Jahre auf See so viele wunderbare Erinnerungen geschaffen hat.

Besonders dankbar sind wir unserem Vorsitzenden, Sultan Ahmed Bin Sulayem, dessen Vision und Entschlossenheit, ihr ein zweites Leben zu schenken, Wirklichkeit geworden sind. Seine Leidenschaft für die Queen Elizabeth 2 und alles, was sie repräsentiert, bedeutet, dass sie auch weiterhin die Größe, für die sie stand, an einem neuen, besonderen Ort im Herzen von Mina Rashid in Dubai darbieten kann.

Wir haben mehr als 2,7 Millionen Arbeitsstunden aufgebracht, um aus diesem legendären Ozeandampfer die facettenreiche Touristenattraktion zu machen, die sie heute ist, und ich bin stolz, sie der Welt erneut vorstellen zu können, bereit für die nächste Etappe ihrer großen Reise. Es war mir eine Ehre, an diesem wunderbaren Projekt zu arbeiten und dazu beizutragen, dass unsere bezaubernde Lady ihrem neuen Motto gerecht wird: Weiterhin Geschichte schreiben."

Das Hotel mit 13 Decks wurde sorgfältig restauriert, wobei die wichtigsten Elemente der Innenausstattung, wie zeitgenössische Möbelstücke, namhafte Gemälde und berühmte Erinnerungsstücke, erhalten blieben. Die originalen Bullaugenfenster verleihen den attraktiven, modernisierten Gästezimmern noch immer einen maritimen Charakter, und einige ihrer Restaurants haben Namen und Aussehen früherer Jahre beibehalten. Während ihre authentischen Elemente weitgehend fortbestehen, ist sie mit modernster Technik ausgestattet.

Neben der Hotellobby befindet sich die QE2 Exhibition ein interaktives Museum, das die QE2 in den 60er Jahren zeigt, als sie wegweisend bei Design, Technologie und Lifestyle war Worte, mit denen die Stadt, in der sie sich heute befindet, oft beschrieben wird.

Von kleinen, aber fein gestalteten Standardzimmern im Kabinenstil ab 17 m² bis hin zu den 76 m² großen persönlichen Royal Suiten der Queen die QE2 bietet ihren Passagieren eine Auswahl von 13 Zimmer- und Suitenkategorien.

Das Schmuckstück in der Krone der QE2 sind die beiden Royal Suites, die nach der Mutter und Großmutter der Königin benannt sind. Diese Suiten bieten eine private Veranda, einen Wintergarten und ein Esszimmer zusätzlich zu einem luxuriösen Schlafzimmer. Die Suite kann von Passagieren nur auf Einladung gebucht werden und verfügt über sehr persönliche Ausstattungsmerkmale.

Während der fließenden Eröffnung der QE2 können Passagiere einige der originalen Restaurants des Schiffes erleben, darunter The Chart Room eine elegante und historische Lounge und Bar; The Golden Lion ein traditioneller englischer Pub und möglicherweise einer der ältesten in Dubai; The Pavilion ein Familienrestaurant mit einer großen Terrasse mit Blick auf den Yachthafen; Lido das ganztägig geöffnete Restaurant des Hotels; The Grand Lounge eine Kabarett-Lounge mit wöchentlichem Unterhaltungsprogramm und der Yacht Club ein stilvoll gestaltetes Lokal und ein einzigartiger Ort für den traditionellen Nachmittagstee.

Das legendäre Restaurant des Hotels ist The Queens Grill, das eine raffinierte Auswahl an Gerichten der gehobenen britischen Küche sowie ein Degustationsmenü bietet, das klassische Speisen aus dem Jahr 1969 enthält.

Die QE2 beherbergt eine Reihe von einzigartigen Veranstaltungs- und Versammlungsräumen, am bekanntesten The Queen's Room ein einzigartiger Ballsaal wie kein anderer in der Stadt.

Die große Eröffnung der QE2 findet im Oktober 2018 statt.

Über PCFC Hotels

PCFC Hotels (PCFCH) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ports, Customs Free Zone Corporation (PCFC) der Regierung von Dubai. PCFCH hat Investitionsplattformen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Immobilien und Technologie. Sie ist der Betreiber sowie der Asset- und Entwicklungsmanager der QE2.

Eine kurze Geschichte

Am 20. September 1967 benannte Königin Elizabeth die QE2 nach ihrer Mutter in Begleitung von Prinz Phillip und 30.000 Zuschauer kamen bei John Browns Werft auf Clydebank in Schottland zusammen. Am 2. Mai 1969 ging sie auf ihre Jungfernfahrt über den Atlantik.

Im Laufe ihrer Betriebszeit würde die QE2 1.400 Fahrten absolvieren, rund 6 Millionen Seemeilen segeln und fast 2,5 Millionen Passagiere befördern. Sie würde 25 Fahrten um die Welt absolvieren und nach 39 Jahren 2008 in den Ruhestand gehen, um in Dubai eine bedeutende und prestigeträchtige Attraktion zu werden.

