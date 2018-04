In einem Jahr verlassen die Briten die EU. So mancher Unternehmer fragt sich inzwischen, ob das eine kluge Wahl war: "Wer für den Brexit gestimmt hat, ist so dumm wie ein Truthahn, der sich auf Weihnachten freut."

Es zischt, pfeift, dröhnt. Adam Cunningham eilt durch die Werkshalle, bis er vor einem Ungetüm stehen bleibt. "Das ist unsere neueste Fräsmaschine", sagt der Geschäftsführer von Muller Redditch. Stolz hält er ein fertiges Produkt, ein graues zylinderförmiges Stahlteil, hoch.

Das Geschäft brummt. Die Firma verdient mehr als die Hälfte ihres Umsatzes als Zulieferer für die Auto- und Lkw-Produktion, sie erwirtschaftet Gewinne, und ihre Orderbücher sind bis zum Spätherbst gefüllt. Soeben hat der Mittelständler in neue Maschinen investiert. Und Cunningham selbst lenkt einen schicken Audi A7. Alles ist gut. Nur: Wie lange noch?

Es ist diese bange Frage, die sich alle stellen in diesem Frühjahr, Zehntausende Unternehmer und Millionen Angestellte. Bis zum offiziellen Austritt Großbritanniens aus der EU am 29. März 2019 ist es nicht einmal mehr ein Jahr - und in den stolzen Trotz der Briten mischen sich zunehmend Bammel und Sorge. Selbst die zweckoptimistische Premierministerin Theresa May hat ihren Landsleuten kürzlich eröffnet, dass durch den Brexit Nachteile zu erwarten seien. Daran dürfte auch die Übergangsphase, in der die Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion bis Ende 2020 weiter gelten sollen, nichts ändern.

Trotzdem lassen sich viele Briten nicht die Stimmung verderben. Sie sträuben sich mit naivem Wunschdenken und querköpfiger Entschlossenheit, mit souveränitätsstolzem Eigensinn und leicht irrationalem Heldenmut dagegen, angesichts der erwartbar negativen Brexit-Folgen in eine kollektive Depression zu verfallen. Wer in diesen Wochen durch Großbritannien reist und mit Mittelständlern, Bankern oder Landwirten spricht, stößt auf viele Zweifel, bange Hoffnungen - und auf ökonomisch konkrete Problemlagen. Weil auf Industrieprodukte bald Zölle anfallen, osteuropäische Erntehelfer fehlen und Banker das Land verlassen werden. Allerdings steht am Ende der Tour zur Ergründung der Gemütslage der Nation auch eine große Überraschung: Ausgerechnet die größten Profiteure der internationalen Vernetzung und der EU zählen auch zu den größten Befürwortern des Brexits. Schizophren? Die Briten sehen das anders.

Geschäftsführer Cunningham zum Beispiel. Betriebswirtschaftlich lebt er Europa durch und durch. Seine Firma bezieht den Stahl aus Spanien, ihre Halbfertigprodukte wandern mehrmals über EU-Grenzen, viele von Cunninghams Kunden befinden sich in Deutschland. Doch politisch ist Cunningham ein beinharter Brexiteer: "Ich habe für den Austritt gestimmt und würde es wieder tun." Und warum votiert er gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen? "Ich will kein föderales Europa." Trotzdem hofft er weiter auf zollfreien Warenaustausch und Arbeitnehmerfreizügigkeit. In Brüssel nennt man das verächtlich "Cherry Picking", Rosinenpickerei - und genau die werde es nicht geben.

Den meisten Briten schwant, dass es der EU damit ernst ist, wenn auch nur langsam. David Pridgeon fragt sich inzwischen, ob der Brexit eine kluge Entscheidung ...

