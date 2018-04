=== *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März 07:30 DE/Sixt Leasing SE, ausführliches Jahresergebnis, Pullach 09:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf dem Berlin Energy Transition Dialogue 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Jahresbilanz des Zolls, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +9.200 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,4% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: -3,0 Punkte zuvor: +5,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +87,0 Punkte zuvor: +90,7 Punkte 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2018, Frankfurt 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK, Hannover 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Jahresergebnis, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit neuseeländischer Premierministerin Ardern, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -7,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -5,7% gg Vm *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: revidiert +0,9% gg Vm; vorläufig +1,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,9% zuvor: revidiert 77,7%; vorläufig 78,1% 15:15 ES/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Symposium des Banco de Espana und der National Association for Business Economics (NABE), Madrid 16:00 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Washington 17:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Saint Joseph's University, Philadelphia 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Grußwort beim Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen, Berlin 19:40 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Chicago Rotary Club *** 22:05 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** 22:06 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q, Armonk ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

