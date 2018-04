Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Evonik Industries AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Evonik Industries AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2018 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-16 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Evonik Industries AG Essen - ISIN DE000EVNK013 - - Wertpapierkennnummer EVNK01 - Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung In der am 10. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zu der am 23. Mai 2018 in Essen stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ist in der einleitenden Passage zur Einladung ein redaktioneller Fehler enthalten. Richtig muss es lauten: 'Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung *Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der* am Mittwoch, den 23. Mai 2018, um 10.00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ), in der Grugahalle, Messeplatz 2 (vormals Norbertstraße 2), 45131 Essen, stattfindenden *ordentlichen Hauptversammlung* ein.' Dementsprechend muss der letzte Satz in dem Abschnitt 'II. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung' '4. Hauptversammlungsunterlagen, Internetseite mit den Informationen nach § 124a AktG' wie folgt angepasst werden: 'Die Einberufung mit der vollständigen Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat wurde am 10. April 2018 (mit Korrektur vom 16. April 2018) im Bundesanzeiger bekanntgemacht und zudem solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.' Ansonsten verbleibt es unverändert bei der am 10. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung. Essen, im April 2018 *Evonik Industries AG* _Der Vorstand_ 2018-04-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Evonik Industries AG Rellinghauser Str. 1-11 45128 Essen Deutschland E-Mail: investor-relations@evonik.com Internet: http://www.evonik.com ISIN: DE000EVNK013 WKN: EVNK01 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674923 2018-04-16

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)