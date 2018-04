Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Deutsche Bank aufgefordert, in einer Modellrechnung die Abwicklung ihres Handelsgeschäfts zu simulieren. "So wie wir das verstehen, sind wir die erste Bank, die das für die EZB tun soll", sagte Deutsche-Bank-Finanzchef James von Moltke am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe um ein...

