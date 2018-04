Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Der erste

700-Tonnen-Hydraulikbagger des weltweit führenden

Baumaschinenherstellers XCMG hat gerade die hochmoderne

Fertigungsstraße des Unternehmens in Xuzhou, China verlassen, und

dies läutet gleichzeitig eine neue Ära im chinesischen

Schwermaschinenbau ein. Die erfolgreiche Entwicklung und Produktion

des XE7000E macht China nach Deutschland, Japan und den USA nun zum

vierten Land der Welt, das in der Lage ist, 700-Tonnen-Bagger zu

bauen.



Der hydraulische 700-Tonnen-Bagger wird von zwei 1.700-PS-Motoren

angetrieben, die eine höhere Leistung als zwei Type-99 Kampfpanzer

zusammengenommen bringen. Das Gewicht des XE7000E entspricht 500

Personenkraftwagen, er ist 23,5 Meter (77 Fuß) lang, kann eine

maximale Schubkraft von 243 Tonnen und eine Grabkraft von bis zu 230

Tonnen erreichen, und schaufelt pro Ladung 50 Tonnen Kohle. Der

Bagger kann in 8 Stunden 30.000 Tonnen Kohle verladen und

transportieren, eine hohe Effizienz, die einen großen Durchbruch für

die chinesische Bergbauindustrie bedeutet.



"Ich bin sehr stolz auf das Team, das dazu beigetragen hat, den

XE7000E Wirklichkeit werden zu lassen. Jeder bei XCMG hat sich

engagiert und keine Mühen gescheut, Aushub- und Bergbaumaschinen zum

Geschäftsfeld Nummer eins für unser Unternehmen zu machen", sagt Wang

Min, Chairman und President von XCMG. "Mit dem neuen XE7000E wird

nicht nur der Status von XCMG als Weltmarktführer für hochmodernen

Schwermaschinenbau gefestigt, sondern auch Chinas 'Made in China

2025' Strategie unterstützt und gefördert".



XCMG wurden im Zuge der Entwicklung von Antriebsrad, Leitrad,

Stützrad, Rollen, Raupenketten und der innovativen Soft-Start

Dualmotorsteuerung des Baggers 52 Patente und eigenständige

Schutzrechte für Konstruktion und Bau des XE7000E zugesprochen, der

nun der tonnage-stärkste Hydraulikbagger des Landes ist.



XCMG hat 1,8 Mrd. Yuan (285,62 Mio. USD) in den Bau einer rund 34

Hektar (94 Acre) großen industriellen Basis für Bergbaumaschinen

investiert, zu der auch ein großes Bohrfräsbearbeitungszentrum und

intelligente Schweißroboter gehören, und konzentriert seine

F&E-Aktivitäten auf Entspannanlagen, Laser-Tracking und Messgeräte

für große Strukturbauteile.



Informationen zu XCMG



XCMG ist ein multinationaler Schwermaschinenhersteller, der auf

eine 74-jährige Geschichte zurückblicken kann. In der

Baumaschinenbranche rangiert das Unternehmen global derzeit auf Platz

sechs. XCMG exportiert weltweit in mehr als 177 Länder und Regionen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.xcmg.com, oder

die XCMG-Seiten auf Facebook (https://www.facebook.com/XCMGGroup),

Twitter (https://twitter.com/XCMGGroup), YouTube

(https://www.youtube.com/user/XCMGgroup), LinkedIn (https://www.linke

din.com/company/xcmg-imp-&-exp-co-ltd?report%252Esuccess=KJ_KkFGTDCfM

t-A7wV3Fn9Yvgwr02Kd6AZHGx4bQCDiP6-2rfP2oxyVoEQiPrcAQ7Bf) und

Instagram (https://www.instagram.com/xcmggroup/).



