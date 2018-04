Während Millionen Daten von Facebook-Nutzern im nahezu ungeschützt sind, gab das Unternehmen im vergangenen Jahr 7,3 Millionen Dollar zum Schutz von Mark Zuckerberg aus, so The Guardian. Es könnte kaum absurder sein, denn während Facebook mit den Daten seiner Nutzer eher "schlampig" umgeht und von Zuckerberg bei den zweitätigen Anhörungen in den USA in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...