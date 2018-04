Mainz (ots) -



In Hamburg und Bad Gastein entsteht derzeit der 15. Film der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen" mit dem Arbeitstitel "Im finsteren Tal". Kriminalrätin Jana Winter (Natalia Wörner) wird um Amtshilfe gebeten, als ihr Kollege Arne Brauner (Martin Brambach) auf einer Wanderung in Österreich angeschossen wird.



Jana Winter wird neue Leiterin des Kommissariats in Schleswig. Darüber ist ihr Kollege, Kriminalhauptkommissar Arne Brauner, alles andere als erfreut und reist, um der Übergabe zu entgehen, nach Bad Gastein. Dort wird er Opfer eines Anschlags. Zum Tathergang kann Arne Brauner jedoch nichts sagen, er hat einen alkoholbedingten Filmriss. Der ermittelnde Kommissar Franz Robanegg (Cornelius Obonya) nimmt Kontakt mit Jana Winter auf, die daraufhin nach Bad Gastein fährt. In der Nähe des Ortes, an dem Brauner angeschossen wurde, entdecken Jana Winter und Franz Robanegg die Leiche einer Frau. Die Getötete, eine Geologin wollte ein offensichtlich fehlerhaftes Gutachten ihres Mannes Thomas Ortlaufer (Simon Hatzl) überprüfen. Hat der Ehemann etwas mit dem Mord zu tun? Auch der Auftraggeber des Gutachtens, Christoph Siewert (Felix Everding), ein reicher ehemaliger Investmentbanker, gerät unter Verdacht. Weitere Ermittlungen führen Jana Winter zu einem Verbrechen, das vor langer Zeit im Hotel von Peter Krohl (Klaus Pohl) geschah.



Regie führt Judith Kennel, die bisher alle Filme der Krimireihe realisiert hat. Das Drehbuch schrieb André Georgi nach einer Vorlage von Gwendolyn Bellmann und Marianne Wendt. In den weiteren Rollen spielen Ralph Herforth, Kian Schmidt, Hansjürgen Hürrig, Manuel Rubey, Christiane von Poelnitz, Nicole Beutler, Wolfgang Zechmayer und andere.



Es produziert die Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Hamburg; Produzenten sind Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 15. Mai 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



