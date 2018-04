Am Freitag startete die US-Berichtssaison. Einige US-Banken haben Zahlen vorgelegt, welche die Erwartungen der Experten übertreffen konnten. Den Dow Jones beflügelte dies allerdings nicht. Er ging 0,5 Prozent schwächer aus dem Handel. Erfahren Sie hier wie er heute erwartet wird. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR mit den Einzelheiten. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.