Der große Hype um Bitcoin und Co. ist vorüber. Doch selbst nach ihrem Kurssturz zum Jahresanfang bleiben Kryptowährungen für Anleger eine spannende Alternative. Nur sollten sie nicht alles auf den Bitcoin setzen.

Was für ein Jahr für Anhänger der Kryptowährung Bitcoin. Wer Anfang April 2017 für rund 1000 Dollar einen Bitcoin kaufte, konnte ihn im Dezember mit satten 19.000 Dollar Gewinn wieder verkaufen. Im schlimmsten Fall sitzen Anleger, die erst zu Höchstkursen im Dezember einstiegen, gerade aber auf über 10.000 Dollar Verlust.

Kryptowährungen sind ein hochspekulatives Investment. Wer die Technologie dahinter nicht versteht, lässt wohl besser die Finger davon. Doch immer mehr vor allem junge Anleger setzen auf die Alternativen zu Aktie, Anleihe und Gold - und mischten sich in diesem Jahr in Stuttgart auch unter die Besucher der traditionsreichen Anlegermesse Invest.

Sie sehen in Kryptowährungen bereits eine völlig neue Anlageklasse. Der Blick auf ein paar Kennzahlen zeigt, welchen Umfang sie nach wenigen Jahren am Markt bereits hat. Während sich auf dem Handelsplatz Xetra der Börse Frankfurt gut 2400 Produkte handeln lassen, gibt es weltweit bereits mehr als 1500 Kryptowährungen. Und seit Anfang 2017 nutzen auch immer mehr Technologie-Start-ups die Möglichkeit, eigene digitale Münzen auszugeben, und so ihr Geschäftsmodell zu finanzieren. Mehr als neun Milliarden Dollar haben Anleger weltweit bereits in ihre ICO-Tokens investiert, also in eine Art digitalen Gutschein.

Doch wer als Anleger auf dem Krypto-Markt spekulieren will, muss sich verabschieden von bisher bekannten Bewertungskriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis für Aktien, oder Steuerthemen wie der Abgeltungsteuer. Für Kryptowährungen gelten neue Kriterien. Ein Beispiel: Wer Bitcoins länger als ein Jahr hält, kann Veräußerungsgewinne steuerfrei einstreichen. Wer die digitalen Münzen dagegen binnen kurzer Frist spekulativ kauft und wieder verkauft, muss die Erträge mit dem persönlichen Steuersatz versteuern. Ausnahme: Die Gewinne liegen unterhalb einer Freigrenze von 600 Euro, die Anlegern jährlich für private Veräußerungsgeschäfte zugestanden wird. Sie wird aber auch bei anderen Verkäufen beansprucht, etwa von Antiquitäten, Kunst oder Oldtimern.

Und weil Finanzbehörden in Deutschland und weltweit noch keine einheitlichen Regelungen zum Umgang mit Kryptowährungen getroffen haben, warten auf Kryptospekulanten oft noch Probleme: "Wenn Anleger regelmäßig in großem Umfang mit Bitcoins handeln, könnte das Finanzamt dies als gewerbliche Tätigkeit einordnen", sagt Anka Hakert während einer Diskussionsrunde mit der WirtschaftsWoche auf der Messe Invest. Sie ist Fachanwältin für Steuerrecht der Kanzlei Winheller in Frankfurt und befasst sich bereits seit 2013 mit Kryptowährungen. "In so einem Fall muss auch bei einer Haltefrist von mehr als einem Jahr Einkommensteuer gezahlt ...

