Der EUR/USD verzeichnet am Montag bei 1,2381 einen Tagesgewinn von 0,41 %, während er versucht das Hoch der letzten Woche von 1,2397 zu erreichen. Die US Einzelhandelsumsätze haben im März gegenüber dem Vormonat um 0,6 % zugelegt, nach einem -0,1 % Rückgang im Februar. Ohne den Transportsektor betrug das Ergebnis 0,2 %, was den Erwartungen der Analysten ...

