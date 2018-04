Viking Acquisitions Corp.



16 April 2018 at 5.00 p.m. (EET)



PRELIMINARY RESULTS OF VIKING ACQUISITION CORP'S TENDER OFFER FOR ALL THE SHARES IN TECNOTREE AND EXTENSION OF OFFER PERIOD



The offer period under the recommended public cash tender offer by Viking Acquisitions Corp. (the "Offeror") to purchase all of the issued and outstanding shares in Tecnotree Corporation ("Tecnotree") (the "Tender Offer") expired on 13 April 2018.



According to the preliminary results of the Tender Offer, the shares tendered in the Tender Offer represent approximately 59.9 % of all the shares and votes in Tecnotree on a fully diluted basis as defined in the terms and conditions of the Tender Offer. The Offeror has acquired 23,393,197 Tecnotree shares outside the Tender Offer representing approximately 19.1 % of all the shares and votes in Tecnotree, and together with the shares tendered in the Tender Offer a total of approximately 79.0 % of all the shares and votes in Tecnotree.



According to the terms and conditions of the Tender Offer, the completion of the Tender Offer is subject to the valid tender of Tecnotree shares representing more than 90% of all the shares and voting rights in Tecnotree, together with any other Tecnotree shares acquired by the Offeror, on a fully diluted basis. As the Offeror's holding will not exceed the fully diluted 90% threshold, the Offeror has decided to extend the offer period in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer (the "Extended Period"). The Extended Offer Period will commence on 17 April 2018 and expire on 30 April 2018. The shares in Tecnotree are listed on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd. (the "Helsinki Stock Exchange"). The Offeror may purchase shares directly on the Helsinki Stock Exchange or otherwise at a price not exceeding EUR 0.10 per share.



During the Extended Offer Period, the Tender Offer can be accepted in accordance with the acceptance procedure described in the terms and conditions of the Tender Offer. Further instructions can be obtained from Evli Bank Plc. The Offeror will announce the preliminary percentage of the shares validly tendered during the Extended Offer Period on or about 2 May 2018 and the final percentage on or about 4 May 2018. The offer consideration for the shares validly tendered during the offer period and the Extended Offer Period will be paid to the shareholders on or about 9 May 2018 in accordance with the payment procedures described in the terms and conditions of the Tender Offer. The obligation of the Offeror to accept the shares validly tendered and to complete the Tender Offer shall be subject to the fulfillment or, to the extent permitted by applicable law, waiver by the Offeror of the conditions set out in the terms and conditions of the Tender Offer.



FURTHER INFORMATION



· Harri Koponen, chairman of the Board of Tecnotree, phone +358 40 1922 464



• Padma Ravichander, CEO of Tecnotree, phone +97 15 641 414 20



• Mike Shinya, President of Viking, phone +44 7768 337351



Tecnotree in brief:



Tecnotree is a global supplier of telecom IT software products and solutions, for charging, billing, customer care, messaging and content management services. The Company's product portfolio comprises virtually the full range (order-to-cash) business management solutions for telecom operators, with standard solutions for fixed networks, mobile services and broadband and for managing subscriptions, services and cash flows for prepaid and post-paid customers.



Tecnotree is listed on Nasdaq Helsinki Ltd. (TEM1V). For more information, please visit www.tecnotree.com.



Viking in brief:



Viking is a corporation incorporated and existing under the laws of Delaware, the United States. Viking and its affiliates focus on buying, strengthening and growing software companies worldwide.



Viking Acquisitions Corp.



16.4.2018 klo 17.00



VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN



Viking Acquisitions Corp:n ("Tarjouksentekijä") kaikista Tecnotree Oyj:n ("Tecnotree") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika päättyi 13.4.2018.



Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 59,9 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen ehdoissa. Tarjouksentekijä on hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella 23 393 197 Tecnotreen osaketta, jotka vastaavat noin 19,1 % Tecnotreen kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja yhdessä Ostotarjouksessa tarjottujen Tecnotreen osakkeiden kanssa yhteensä noin 79,0 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.



Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin hankkimien Tecnotreen osakkeiden kanssa yli 90 % Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Koska Tarjouksentekijän omistus ei ylitä määriteltyä 90 %:n omistusosuutta täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ("Jatkettu Tarjousaika"). Jatkettu Tarjousaika alkaa 17.4.2018 ja päättyy 30.4.2018. Tecnotreen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin ("Helsingin Pörssi") pörssilistalla. Tarjouksentekijä voi ostaa Tecnotreen osakkeita suoraan Helsingin Pörssissä tai muuten hintaan, joka ei ylitä 0,10 euroa osakkeelta.



Jatketun Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Evli Pankki Oyj:stä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja alustavan prosenttimäärän arviolta 2.5.2018 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 4.5.2018. Tarjousajan ja Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 9.5.2018. Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen Ostotarjouksen ehdoissa määriteltyjen ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä.



LISÄTIETOJA



· Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464



• Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 15 641 414 20



• Mike Shinya, Vikingin toimitusjohtaja, puhelin +44 7768 337351



Tecnotree



Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.



Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.



Viking



Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.



