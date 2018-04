An den US-Börsen rücken wieder die Quartalszahlen den Fokus. Und die Bank of America wies einen Gewinnrekord aus.

Auch an der Wall Street sind die Anleger nach den Luftangriffen in Syrien zur Tagesordnung zurückgekehrt. Man sei erleichtert, dass die Schläge begrenzt waren und es nicht nach einer Eskalation des Konflikts aussehe, sagten Börsianer am Montag. Somit rückten die Quartalszahlen in den Fokus. Der Dow Jones stieg um 0,8 Prozent auf 24.550 Punkte, ...

