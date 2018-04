Morges - Der Energiekonzern Romande Energie hat im Geschäftsjahr 2017 weniger Umsatz erzielt, unter dem Strich dank einer Steuergutschrift aber mehr verdient. Künftig will die Gruppe eine grosse Summe in die Digitalisierung oder auch in den Bereich Energiedienstleistungen investieren. Damit soll die Abhängigkeit vom angestammten Stromgeschäft verringert werden.

Der Gesamtumsatz von Romande Energie nahm 2017 laut Mitteilung vom Montag um 4,4 Prozent 575 Millionen Franken ab. Dabei führten die durchschnittlich um 2% tieferen Tarife, die milden Temperaturen im Winter sowie die bei Kunden besseren Werte in Sachen Energieeffizienz zu rückläufigen Einnahmen.

Auch in der Produktion bekam die Gruppe den milden und niederschlagsarmen Winter zu spüren, wodurch mit den eigenen Elektrizitätswerken deutlich weniger Strom produziert werden konnte. Insgesamt ging die Stromproduktion um knapp 30 Prozent auf 367 Gigawattstunden zurück. Romande Energie musste als Folge davon zusätzlich Strom einkaufen, was das Ergebnis belastete.

Wachstum mit Dienstleistungen

Entlastung kam zumindest auf Umsatzebene aus dem Bereich Energiedienstleistungen, den Romande Energie ausbaut. Hier verdoppelten sich die Einnahmen auf 43 Millionen Franken. Mit ein Grund dafür war die Übernahme der vor allem ...

