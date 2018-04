DasCoin veröffentlicht Codebase auf GitHub DGAP-News: DasCoin / Schlagwort(e): Sonstiges DasCoin veröffentlicht Codebase auf GitHub 16.04.2018 / 16:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung DasCoin veröffentlicht Codebase auf GitHub Hybridmodell der Kryptowährung schaltet erstmals ihr digitales Ökosystem frei London, 16. April 2018: DasCoin, die blockchain-basierte Währung im Zentrum eines innovativen Digital-Asset-Systems, hat den Quellcode für ihre Blockchain auf GitHub veröffentlicht. Dieser Schritt verdeutlicht den Ethos der Transparenz, der im Mittelpunkt der innovativen Kryptowährung steht, deren einzigartiges Hybridmodell eine solide Selbstverwaltung mit einer Konsortium-Blockchain kombiniert. GitHub ist ein Speicherort für Open-Source-Codes, der bei einigen der weltweit führenden Kryptowährungen beliebt ist. Die Plattform wird von vielen potentiellen Kunden zur Analyse von Codes genutzt, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird. Die DasCoin-Blockchain wird in C++ erstellt und basiert auf der Graphene-Plattform von Bitshare. Die Plattform, die wegen ihrer außergewöhnlichen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz gewählt wurde, ist eines der längsten bestehenden Bestandsbücher und soll noch weitere, neu entstehende Technologien sofort nach deren Entwicklung integrieren. Mit der Veröffentlichung des Codes kann fast jede Information über die DasCoin Blockchain eingesehen werden. Der einzige Teil, der vertraulich bleibt, ist die Node-Architektur der Konsortium-Blockchain von DasCoin, wodurch das Risiko von Angriffen gering gehalten und eine Selbstverwaltung der Plattform ermöglicht wird. Als weitere Sicherheitsmaßnahme ist DasCoin sowohl mit KYC- als auch AML-Verfahren kompatibel. Damit wird gewährleistet, dass die Teilnehmer geprüft werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt, Betrug vorbeugt und darüber hinaus ein einzigartig transparentes System für den Betrieb aufweist. DasCoins CEO Michael Mathias kommentiert zur Veröffentlichung: "Wir sind der Ansicht, dass das einzigartige Hybridmodell von DasCoin bahnbrechend für unsere Branche ist, da es die allerbesten Eigenschaften der zentralisierten und dezentralisierten Strukturen im Bereich der Kryptowährung zusammenbringt. Jedoch ist uns auch bewusst, dass wir, wenn wir die Vertrauenswährung für die neue digitale Wirtschaft werden wollen, offen zeigen müssen, wie wir arbeiten. Die Veröffentlichung der Codebase von DasCoin ist ein wichtiger Schritt auf dieser Reise; sie bekräftigt nicht nur unser Bekenntnis zu einem transparenten digitalen Ökosystem, sondern stellt DasCoin auch Seite an Seite mit einigen der weltweit führenden Kryptowährungen, und präsentiert die Stärke unserer Technologie vor aller Augen." Die Blockchain von DasCoin wurde durch die Ergänzung wichtiger Abläufe auf der Graphene-Plattform zukunftssicher gemacht, wie zum Beispiel Zugang zur WebWallet-Vaults (wo DasCoin gespeichert sind), wodurch es möglich wird, in Zukunft ein umfangreiches Ökosystem an Leistungen und Produkten zu schaffen. Gleichzeitig mit der Erweiterung seines digitalen Ökosystems fährt DasCoin im Laufe des kommenden Jahres mit der Codeveröffentlichung auf GitHub fort. Zur Ansicht der DasCoin-Codebase besuchen Sie bitte: https://github.com/techsolutions-ltd/dascoin-blockchain - Ende - Über DasCoin DasCoin ist die blockchain-basierte Währung im Zentrum eines innovativen digitalen Asset-Systems, die darauf abzielt, die Stärken bestehender Währungssysteme zu optimieren und deren Schwächen zu beseitigen. Sie ist schnell, effizient, ausgewogen, sicher und skalierbar DasCoin ist auf die Bereitstellung einer digitalen Währung ausgerichtet, die durch höhere operative Effizienz, größere Transaktionskapazität, breitere Verteilung, bessere Governance und hohe Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften einen überlegenen Mehrwert anbietet. Geschützt durch branchenführende Sicherheitsprotokolle und eine genehmigte Blockchain ist DasCoin damit ein Branchen-Pionier, der das Ziel verfolgt, die weltweit erste digitale Mainstream-Währung zu werden. DasCoin umfasst eine vollständig authentifizierte globale Nutzergemeinschaft, erstklassige Konsortium-Blockchain-Technologie, ein integriertes Ökosystem, einen dezentralen Wallet-Zugang, einen kraftvollen, anreizstarken Wachstumsmotor, eine führende Zahlungssystemarchitektur und ein interoperables Blockchain-Protokoll. www.dascoin.com https://dascoinexplorer.com Medienanfragen: dascoin@bm.com/ +44 (0)20 7300 6262 oder media@dascoin.com

