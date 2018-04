DividendenAdel am Samstag unterwegs in Stuttgart - zwei Events auf der INVEST 2018.: Um 10.00 Uhr zunächst ein Exklusiv-Vortrag für den Anlegerclub der Börse Stuttgart, danach um 12.30 Uhr ein lockerer Talk in der TRADERS' Lounge. Und für alle, die das sonnige Wochenende lieber nicht in einer stickigen Messehalle verbringen wollen, gibt's eine neue Folge von echtgeld.tv Feedback. Tobias Kramer und ich mit der 2. und 3. Meinung zu Zuschauer-Favoriten wie Blackrock, CTS Eventim, Lockheed Martin, Realty Income und Tesla. Der Beitrag DividendenAdel auf der INVEST 2018 - und bei echtgeld.tv erschien zuerst auf DividendenAdel.

