Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Speicher (pta024/16.04.2018/16:00) - Hiermit lade ich in meiner Eigenschaft als Vorstand der Bohlen AG zu einer Hauptversammlung am 16.05.2018 um 9:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft ein. Über folgende Tagesordnungspunkte hat die Hauptversammlung der Bohlen AG zu beschließen:



TOP 1. Verwendung des Bilanzgewinns 2016



Mit freundlichen Grüßen



BOHLEN AG



Rainer Bohlen sen. (Vorstand der Bohlen AG)



(Ende)



Aussender: Bohlen AG Adresse: Industriestrasse 22, 54662 Speicher Land: Deutschland Ansprechpartner: Bohlen AG Tel.: +49 6562 66 0 E-Mail: info@bohlen-ag.de Website: www.bohlen-ag.de



ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1523887200856



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 16, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)