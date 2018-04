Stirbt in Spanien ein Angehöriger, strömen die Freunde der Hinterbliebenen in die Leichenhalle, um ihnen zu zeigen: Wir sind für Euch da.

Neulich war ich mit einem Freund zum ersten Mal in einer spanischen Leichenhalle, einem tanatorio. Es war Freitagabend und die Mutter einer seiner Freunde war am Tag zuvor gestorben. Für die Spanier ist es selbstverständlich, dass sie sich dann auf den Weg in die Leichenhalle machen.

Die gleicht mehr einem Konferenz-Zentrum als einer Bestattungseinrichtung. In dem tanatorio in der Nähe von Madrid, in dem ich war, reihte sich an einem langen Flur ein Saal neben den nächsten. An einem Monitor waren die Säle mit ihren Nummern aufgeführt und dahinter stand der Name des Toten, der dort aufgebahrt war.

Zwar waren es nur sechs Säle ...

