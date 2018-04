Ob in Syrien oder im Fall Skripal: Der Westen habe erst Strafmaßnahmen eingeleitet und danach Beweise gesucht, kritisiert Russlands Außenminister.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht den Rest an Vertrauen zwischen Moskau und dem Westen durch die Militärschläge auf Syrien schwinden. "Wir verlieren die letzten Überbleibsel an Vertrauen", sagte Lawrow der BBC in einem Interview am Montag. Der Westen handle nach einer "sehr merkwürdigen Logik".

Sowohl im Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej ...

