München (ots) - Die Zeitschriftenbranche trifft sich am 19. April 2018 im Rahmen der exklusiven Jahrestagung des Verbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) im Lenbach Palais München mit renommierten Experten und hochkarätigen Gästen aus Medien, Wirtschaft, Kultur und Politik. Das Motto der diesjährigen Tagung ist "Mit Visionen eine erfolgreiche Zukunft gestalten". Ein besonderes Highlight der Tagung, in deren Rahmen der VZB seinen 70. Geburtstag feiert, ist die Teilnahme des neuen Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.



Das Motto "Mit Visionen eine erfolgreiche Zukunft gestalten" zeigt, dass die Zeitschriftenverlage schon immer mit Leidenschaft, Mut, Überzeugung und Ideenreichtum Neues gewagt und angestoßen haben. In einer Welt, die uns durch Globalisierung, Individualisierung und Digitalisierung in Atem hält, ist es wichtiger denn je, Visionen zu entwickeln und damit die Zukunft aktiv mitzugestalten - Visionen, die die Werte Pressefreiheit, Meinungsvielfalt und den geschäftlichen Erfolg miteinander verbinden.



Renommierte Experten aus der Medien-, Agentur- und Markenartikelwelt diskutieren auf der VZB-Tagung interessante Lösungsansätze aus unterschiedlichen Perspektiven:



Das Mission Statement hält Dr. Rudolf Thiemann, VDZ-Präsident und geschäftsführender Gesellschafter Liborius-Verlagsgruppe. Danach folgt die Keynote Speech von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm. Im Anschluss diskutieren Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende FUNKE Mediengruppe, Guido Bülow, Strategic Partnerships Manager Facebook, Beate Fastrich, Geschäftsführerin Estée Lauder Companies, Boris Schramm, Managing Director GroupM Competence Center, Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm und Philipp Welte, Vorstand Hubert Burda Media. Moderiert wird das Expertenpanel von Jörg Quoos, Chefredakteur FUNKE Zentralredaktion.



Ein weiterer Glanzpunkt wird die Dinner Speech des neuen Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.



Anina Veigel, Geschäftsführerin des VZB: "Das Ziel unserer Jahrestagung ist es, den Gästen neue Erkenntnisse und spannende Inspiration für das tägliche Business zu bieten. Darüber hinaus erwartet die Gäste jede Menge Ideen, Kreativität und Vernetzung mit Verlagen, Partnern und Kunden. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren AUDI AG, AUDITE, Estée Lauder, Feinkost Käfer und der NUNATAK Group, die unsere Jahrestagung unterstützen."



Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende des VZB: "Der VZB feiert dieses Jahr 70. Geburtstag und es gibt Grund zu feiern. Wir können mit Stolz auf die Entwicklung der Printbranche blicken. Denn die Verlage haben den permanenten Wandel dynamisch gestaltet, sie haben neue Geschäftsfelder erfolgreich erschlossen und haben sich so zu Medienunternehmen entwickelt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft sind heutzutage allerdings faire Rahmenbedingungen, also ein Level-Playing-Field. Hier ist die Politik gefordert. Deshalb begrüßen wir sehr die Unterstützung des neuen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der zu diesem Thema auf unserer Jahrestagung spricht. Mit unserem Thema "Mit Visionen eine erfolgreiche Zukunft gestalten" bieten wir unseren Gästen ein interessantes Programm mit hochkarätigen Keynotespeakern und Podiums-Disputanten. Wir freuen uns auf eine spannende Jahreskonferenz."



