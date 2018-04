Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag im Verlauf wenig Veränderung zum Vortag gezeigt. Am Vormittag waren die Benchmarkanleihen der Republik noch spürbar schwächer in die Woche gestartet. Händler führten dies auf die Entwicklung zurück, dass eine erwartete militärische Eskalation im Syrien-Krieg ausgeblieben war.An der Datenfront ...

