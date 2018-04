Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Telekom ist etwas schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Dennoch sieht es vergleichsweise gut aus, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf den Bonner Telekommunikationskonzern. Denn jetzt lohne sich offenbar ein frühzeitiger Einstieg, da die Kurse einen Ausbruch nach oben realisieren könnten. Im Einzelnen: Die Aktie hat sich zuletzt mit einem Plus von fast 4 % binnen einer Woche an die Marke von 14 Euro herangeschoben. Dies ist im ... (Frank Holbaum)

