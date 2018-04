DividendenAdel nach drei Wochen Urlaub wieder zurück in Berlin. Aber ein bisschen Karibik muss noch sein: Meine Beiträge zum echtgeld.tv Thema des Monats Emerging Markets dieses Mal direkt vom Strand. Trotzdem gibt's natürlich Graphiken. Zum Beispiel der Langfrist-Vergleich Schwellenländer vs. etablierte Volkswirtschaften, selbstredend inklusive Dividenden. Über 30 Jahre hat der MSCI Emerging Markets rund doppelt so stark zugelegt wie der MSCI World. Der hellorange hinterlegte Abstand zwischen beiden Indices illustriert indes: Der Vorsprung resultiert aus den Jahren 1988-94 und 2000-10. Dazwischen gab's 1995-99 und 2011-16 lange Durststrecken, wo die Schwellenländer weit hinter den Industrieländern zurückgeblieben sind. Nun...

Den vollständigen Artikel lesen ...