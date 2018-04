Das Cyberattacken-Abwehrzentrum warnt Firmen vor dem Telekomkonzern aus China. Auch in den USA steht ZTE zunehmend unter Druck.

Das chinesische Telekomunternehmen ZTE ist in Großbritannien ins Visier der Behörden geraten. Der Technische Direktor des nationalen Cyber-Abwehrzentrums NCSC hat in einem Brief Unternehmen aus der Telekombranche sowie die Aufsichtsbehörde Ofcom gewarnt, dass der Einsatz von ZTE-Gerät oder Dienstleistungen in der Telekommunikationsinfrastruktur "langfristig eine Gefahr für die nationale Sicherheit Großbritanniens" darstellen könne, wie die "Financial Times" berichtet.

Die Behörde bestätigte auf Anfrage, eine solche Warnung ausgesprochen zu haben. Das sei "angemessen und Aufgabe" des Zentrums.

Dabei ...

